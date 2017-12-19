قبل إعلان الميزانية.. توقعات بانخفاض عجز 2017 ومستقبل مشرق لإيرادات 2018

نايف السالم(صدى):

ينتظر الجميع، اليوم الثلاثاء، إعلان ميزانية الدولة لعام 2017، للتعرف على الإيرادات والمصروفات والعجز في المملكة خلال العام المنقضي؛ لتحديد مصير عام 2018 المالي.

وتوقع خبراء ماليون ومختصون أن تشهد ميزانية المملكة لعام 2018 أرقامًا إيجابية تزامنًا مع نهج الدولة الاقتصادي الجديد والإصلاحات التي تقوم بها سعيًا لتحقيق روية 2030، حيث إنه من المتوقع أن تقفز الإيرادات إلى أكثر من 900 مليار ريال، مقابل نفقات تُقدر بنحو 929 مليار ريال.

وأوضح المحلل المالي تركي فدعق، أنه من المتوقع زيادة الإنفاق خلال ميزانية 2018 بنسبة بسيطة عن الأرقام المتوقعة وأعلى من العام السابق حيث تصل إلى 950 مليار ريال، كما سيصل العجز إلى 200 مليار ريال تقريبًا، وتكون الإيرادات الفعلية قريبة من 700 مليار ريال، وإيرادات الميزانية للعام 2018 بين 780 إلى 800 مليار ريال.

وأشار المستشار المالي والخبير الاقتصادي أحمد عبدالرحمن الجبير، إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018 نتيجة ارتفاع الإيرادات الناتجة عن تحسن أسعار النفط ومحاربة الفساد، ليصل إلى 18 مليار ريال.

وأضاف “الجبير” أنه من المتوقع انخفاض العجز في نهاية العام الحالي 2017 إلى 180 مليار ريال مقارنة بـ400 مليار ريال لعام 2016، حيث توقعت بعض التقارير أن يكون العجز 8% من الناتج الإجمالي لعام 2017.

وأكد أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أنه من المتوقع انخفاض عجز الميزانية للعام المقبل عما كانت عليه في الأعوام السابقة، ليصل إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات نتيجة لارتفاع الإيرادات بشقيها النفطي وغير النفطي، كما تبلغ إيرادات السنة المالية الحالية مبلغ 708 مليارات ريال، والنفقات نحو 890 مليار ريال.