البيت الأبيض : كوريا الشمالية وراء هجمات ” وانا كراي “

واشنطن(صدى):

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، توم بوسيرت، على أن الولايات المتحدة تعتقد بأن كوريا الشمالية كانت وراء هجمات ” وانا كراي ” الإلكترونية والتي وقعت بداية العام الجاري.

وقال توم بوسيرت، إن الحكومة الأمريكية تملك أدلة لإثبات ماتقوله، كما أن المملكة المتحدة و ” مايكروسوفت ” توصلوا إلى نفس النتيجة.

ويذكر أن الهجوم الإلكتروني، طال ملايين الأجهزة بأضرار جسيمة في مايو الماضي، بعد انتشاره حول العالم، حيث استغل القراصنة المسؤولين عن الهجوم ثغرات في أنظمة تشغيل ” ويندوز ” غير المحدّثة.