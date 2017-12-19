البيت الأبيض : كوريا الشمالية وراء هجمات ” وانا كراي “
أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، توم بوسيرت، على أن الولايات المتحدة تعتقد بأن كوريا الشمالية كانت وراء هجمات ” وانا كراي ” الإلكترونية والتي وقعت بداية العام الجاري.
وقال توم بوسيرت، إن الحكومة الأمريكية تملك أدلة لإثبات ماتقوله، كما أن المملكة المتحدة و ” مايكروسوفت ” توصلوا إلى نفس النتيجة.
ويذكر أن الهجوم الإلكتروني، طال ملايين الأجهزة بأضرار جسيمة في مايو الماضي، بعد انتشاره حول العالم، حيث استغل القراصنة المسؤولين عن الهجوم ثغرات في أنظمة تشغيل ” ويندوز ” غير المحدّثة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 8 ساعات
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