بالفيديو.. أسد بحر يسحب فتاة ويهرب بها تحت المياه

أوتاوا(صدى):

تعرضت فتاة للأختطاف أمام أعين عائلتها من قبل أسد بحر على الرصيف بالساحل الغربي لكندا.

وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من السياح يطعمون أسد بحر قبل أن تقترب فتاة من حافة الرصيف للجلوس، حيث فوجئ الجميع بأسد البحر يقفز من المياه ويسحب الفتاة تحت الماء.

ولحسن الحظ، قفز سائح على الفور لإنقاذ الفتاة، ولم تتعرض لأي إصابات.

