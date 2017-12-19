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بالفيديو.. أسد بحر يسحب فتاة ويهرب بها تحت المياه

بالفيديو.. أسد بحر يسحب فتاة ويهرب بها تحت المياه
أوتاوا(صدى):

تعرضت فتاة للأختطاف أمام أعين عائلتها من قبل أسد بحر على الرصيف بالساحل الغربي لكندا.

وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من السياح يطعمون أسد بحر قبل أن تقترب فتاة من حافة الرصيف للجلوس، حيث فوجئ الجميع بأسد البحر يقفز من المياه ويسحب الفتاة تحت الماء.

ولحسن الحظ، قفز سائح على الفور لإنقاذ الفتاة، ولم تتعرض لأي إصابات.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات

هههههههههههههههههه كويس لحقو عليها

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 8 ساعات

انتبهي يازغدوده مره ثانيه لاتنزغددين ,,

[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 6 ساعات

لا أحد يأمن للحيونات …

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 6 ساعات

قديم انت وخبرك

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