بالفيديو.. أسد بحر يسحب فتاة ويهرب بها تحت المياه
تعرضت فتاة للأختطاف أمام أعين عائلتها من قبل أسد بحر على الرصيف بالساحل الغربي لكندا.
وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من السياح يطعمون أسد بحر قبل أن تقترب فتاة من حافة الرصيف للجلوس، حيث فوجئ الجميع بأسد البحر يقفز من المياه ويسحب الفتاة تحت الماء.
ولحسن الحظ، قفز سائح على الفور لإنقاذ الفتاة، ولم تتعرض لأي إصابات.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات
هههههههههههههههههه كويس لحقو عليها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 8 ساعات
انتبهي يازغدوده مره ثانيه لاتنزغددين ,,
ابو منارالد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 8 ساعات
قديمه
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 6 ساعات
لا أحد يأمن للحيونات …
wild rose[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 6 ساعات
قديم انت وخبرك