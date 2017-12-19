نادي حراء يفقد لاعبه ” جيلان ” إثر حادث أليم

طلال الغامدي(صدى):

لقي لاعب نادي حراء والمنتخب للجودو جيلان حسين مشكي حتفه، أمس، إثر حادث أليم، وقع بمكة المكرمة، أثناء توجهه للنادي.

وقدم رئيس نادي حراء حامد المؤذن التعازي، قائلًا:” لا أملك في هذه اللحظات إلى أن أتقدم بخالص العزاء إلى أهله وأبناء النادي كافة، لأن جيلان لاعب محبوب من كافة منسوبي النادي، وهو واحد من أبطال لعبة الجودو بالمملكة، اذ حقق الموسم الماضي، المركز الثاني في بطولة المملكة للدرجة الأولي والشباب”>

وأضاف رئيس النادي في أسى:” أنه تم اختياره قبل أسبوعين للمنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في كوريا الجنوبية، وتأخر عنها بسبب المخالفات المرورية والتي وصلت إلى 51 ألف ريال، ولم يستطع اتحاد اللعبة تسديد هذه المخالفات “.

واستكمل :” كان جيلان يستعد للزواج في هذه الأيام، إلا أن الموت كان أسرع، فاختطفه في ريعان شبابة “.