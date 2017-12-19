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المملكة أكثر استخداما لليوتيوب في العالم العربي

المملكة أكثر استخداما لليوتيوب في العالم العربي
نورة الشهري(صدى):

يعد انتشار الهواتف الذكية في المنطقة العربية وخاصة المملكة، سببا في زيادة نسبة مشاهدة مقاطع الفيديو على موقع ” اليوتيوب ” وأصبح ذلك أحد العادات اليومية، حتى لجأت الكثير من القنوات التليفزيونية لنشر محتواها على موقع اليوتيوب.
ارتفعت مشاهدة الموقع بالمملكة بنسبة 65% وهى تعد الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة، وكذلك زاد ت صناعة المحتوى العربي على اليوتيوب سواء من ناحية الجودة أو تنوع المحتوى ذاته بنسبة 80 % .
ذكرت شركة جوجل أن المملكة تشكل ثلث المشاهدة على اليوتيوب وأكثر الفئات مشاهدة هي المحتوى الترفيهي والتعليمي والموسيقى، كما أوضحت أن 25 % من فيديوهات العالم العربي محملة من المملكة.
وأشارت جوجل أن عدد المشاهدات في المملكة العربية تزداد سنويا بمعدل 80%.
تعتبر المملكة أكثر دولة على مستوى العالم العربي تشاهد اليوتيوب، وأكبر مستهلك لمحتوى اليوتيوب بنسبة 90 مليون مشاهدة يوميا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 8 ساعات

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه ما لهم حل

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