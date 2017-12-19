المملكة أكثر استخداما لليوتيوب في العالم العربي

نورة الشهري(صدى):

يعد انتشار الهواتف الذكية في المنطقة العربية وخاصة المملكة، سببا في زيادة نسبة مشاهدة مقاطع الفيديو على موقع ” اليوتيوب ” وأصبح ذلك أحد العادات اليومية، حتى لجأت الكثير من القنوات التليفزيونية لنشر محتواها على موقع اليوتيوب.

ارتفعت مشاهدة الموقع بالمملكة بنسبة 65% وهى تعد الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة، وكذلك زاد ت صناعة المحتوى العربي على اليوتيوب سواء من ناحية الجودة أو تنوع المحتوى ذاته بنسبة 80 % .

ذكرت شركة جوجل أن المملكة تشكل ثلث المشاهدة على اليوتيوب وأكثر الفئات مشاهدة هي المحتوى الترفيهي والتعليمي والموسيقى، كما أوضحت أن 25 % من فيديوهات العالم العربي محملة من المملكة.

وأشارت جوجل أن عدد المشاهدات في المملكة العربية تزداد سنويا بمعدل 80%.

تعتبر المملكة أكثر دولة على مستوى العالم العربي تشاهد اليوتيوب، وأكبر مستهلك لمحتوى اليوتيوب بنسبة 90 مليون مشاهدة يوميا.