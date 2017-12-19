أمانة الرياض تحصر المشمولين بالمنح وتطور برنامجًا إلكترونيًا للقرعة

حمود العنزي(صدى):

حصرت أمانة منطقة الرياض جميع من صدرت لهم أوامر سامية بالمنح، وترتيب أولوية استحقاقهم بناءً على معيار الأسبقيّة في استيفاء تسجيل البيانات المشترَطة، وعمدت إلى حصر القطع السكنيّة الشاغرة والمتاحة للتوزيع ضمن مخططات الأمانة المعتمدة؛ بهدف تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الممنوحة، وتنظيم عمليّة توزيعها وفق آليّة واضحة ومحددة.

وفي إطار سعي الأمانة لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الممنوحين، طوّرت الأمانة برنامجًا إلكترونيًا لإجراء القرعة العلنيّة بما يضمن الشفافيّة وتكافؤ الفرص، وبناءً على نتائج القرعة تتحدد القطعة السكنية الممنوحة للمواطن، ويعمل البرنامج على تبليغ الممنوحين آليًا بما نتج عن القرعة عبر الرسائل النصيّة أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني.

كما أطلقت أمانة منطقة الرياض تطبيق ” منحتي ” على الأجهزة الذكية، ويتيح للمواطنين تقديم ومتابعة طلبات استكمال تنفيذ أوامر المنح إلكترونياً، والتعرف على حالة الطلب، واستعراض المنح الصادرة للمواطن، ومعرفة تسلسل ترتيبه في قائمة أولويّة الاستحقاق، بالإضافة إلى إمكانية نقله للمنحة إلى إحدى بلديات محافظات منطقة الرياض في حال رغبته بذلك ودون الحاجة لمراجعة الأمانة.