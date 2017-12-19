تطبيق القيمة المضافة على المطاعم المُسجلة بمليون ريال في 2018

عادل الحربي(صدى):

أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العاملة للزكاة والدخل، عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المطاعم التي بلغ حد تسجيل إيراداتها مليون ريال، بدايةً من العام الجديد.

وقال المصدر، إن الضريبة ستطبق على المطاعم التي تصل إيراداتها السنوية، إلى 375ألف ريال في عام 2019، وسيكون التسجيل في 2018 اختياريًا.

وأكد المصدر، على أن المطاعم المخالفة التي لم تسجل في الوقت الحدد، ستفرض عليها عقوبة تتضمن غرامات.