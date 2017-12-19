بـ 100 مليون يورو.. الريال يسعى لضم محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

يسعى فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني؛ لضم نجم ليفربول المصري محمد صلاح، مقابل 100 مليون يورو.

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة ” كالشيو ميركاتو ” أن ” بيريز يضع كلا من محمد صلاح وهاري كين على رأس أولوياته، ساعيًا إلى التعاقد معهما الصيف المقبل.

وتألق نجم ليفربول المصري محمد صلاح خلال الفترة الماضية مع مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب؛ بعد الانتقال من روما الصيف الماضي، وأحرز خلال فترته مع ليفربول حتى الان 20 هدف في 25 مباراة.