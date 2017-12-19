صفقة منتظرة للأهلي بعد ” دفعة ” الراعي الرسمي للفريق

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر مطلعة، أن الخطوط العربية السعودية، الراعي الرسمي للنادي الأهلي، ستودع دفعة من مبلغ الرعاية خلال أسبوعين من الآن حسب الاتفاق الواقع بينها وبين إدارة الفريق.

ويتمكن بذلك الأهلي من التعاقد مع محترف أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب الأهلي في ضم محترف أجنبي؛ بهدف تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.