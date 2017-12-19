صفقة منتظرة للأهلي بعد ” دفعة ” الراعي الرسمي للفريق
قالت مصادر مطلعة، أن الخطوط العربية السعودية، الراعي الرسمي للنادي الأهلي، ستودع دفعة من مبلغ الرعاية خلال أسبوعين من الآن حسب الاتفاق الواقع بينها وبين إدارة الفريق.
ويتمكن بذلك الأهلي من التعاقد مع محترف أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويرغب الأهلي في ضم محترف أجنبي؛ بهدف تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
ابو اصيل المدينة المنورة[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 9 ساعات
اهم شي يكون لاعب على مستوى الله يوفق الراقي
خالد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 9 ساعات
بالتوفيق بس ياليت يكون لاعب قلب دفاع من تونس او الجزائر علي مستوي عال من الخبرة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 8 ساعات
ليتهم الاهلي يسرح اللاعب ابوابوانا ما له داعي اصيب من اول جولتين