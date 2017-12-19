بالصور.. ” بلدية الروضة ” تنذر المخيمات المخالفة بملصقات تحذيرية
تستمر بلدية الروضة في تدشين حملاتها، على أصحاب المخيمات والغرف الجاهزة المخالفة، على طريق الجنادرية، من خلال وضع ملصقات الازالة التحذيرية عليها .
وتمهد البلدية بذلك، لعمليات الإزالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمخيمات.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ ” أمانة الرياض ” عبر موقع ” تويتر ” ، منذ قليل، صور الملصقات التحذيرية على المخيمات، منذرة بالإزالة القريبة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 8 ساعات
بعض المخيمات محتواها كله فساد وعربدة