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  3. بالصور.. ” بلدية الروضة ” تنذر المخيمات المخالفة بملصقات تحذيرية

بالصور.. ” بلدية الروضة ” تنذر المخيمات المخالفة بملصقات تحذيرية

بالصور.. ” بلدية الروضة ” تنذر المخيمات المخالفة بملصقات تحذيرية
حمود العنزي(صدى):

تستمر بلدية الروضة في تدشين حملاتها، على أصحاب المخيمات والغرف الجاهزة المخالفة، على طريق الجنادرية، من خلال وضع ملصقات الازالة التحذيرية عليها .

وتمهد البلدية بذلك، لعمليات الإزالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمخيمات.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ ” أمانة الرياض ” عبر موقع ” تويتر ” ، منذ قليل، صور الملصقات التحذيرية على المخيمات، منذرة بالإزالة القريبة.

 

 

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 8 ساعات

بعض المخيمات محتواها كله فساد وعربدة

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