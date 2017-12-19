” العويران ” : أتمنى تأهل منتخبنا لدور الـ 16

نواف السالم(صدى):

أكد سعيد العويران المهاجم الدولى السابق، قدرة المنتخب الوطني على تجاوز دور المجموعات في كأس العالم والوصول إلى دور الستة عشر.

وأشار ” العويران ” إلى إمكانية المنتخب في تجاوز روسيا المستضيف، والتعادل م الأورغواي، ومن ثم كسب المباراة الأخيرة أمام المنتخب المصري، متمنيا أن يكسر أحد لاعبي الأخضر الحاليين جمالية هدفه في مونديال 94 بأمريكا.

وتوجه المهاجم السابق، خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة تأهل المنتخب لمونديال روسيا 2018، بالشكر للقائمين على الحفل وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركى آل الشيخ.