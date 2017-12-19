وظائف إدارية شاغرة في فروع ” التركي القابضة “

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عددًا من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والخبر.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:محاسب ” للرجال “: درجة البكالوريوس في تخصصات المحاسبة، أو إدارة الأعمال، محصل ومحاسب ” للنساء ” ، و مدير عام ” للرجال ” .

وقالت الشركة إن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 12 يناير 2018م.

موقع التقديم :هنا