تأجيل زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الرياض بسبب ميزانية 2018

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن تأجيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيارته إلى الرياض، والتي كانت مُقررة اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر إن ” عباس ” سيزور الرياض غدًا الأربعاء بدلًا من اليوم؛ لانشغال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإقرار ميزانية 2018، اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء.

وتأتي زيارة ” عباس ” إلى الرياض؛ لبحث أزمة القدس عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس كعاصمة لإسرائيل؛ حيث من المقرر أن تتجه السلطات الفلسطينية إلى طلب دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة.