تأجيل زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الرياض بسبب ميزانية 2018
كشفت مصادر عن تأجيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيارته إلى الرياض، والتي كانت مُقررة اليوم الثلاثاء.
وقالت المصادر إن ” عباس ” سيزور الرياض غدًا الأربعاء بدلًا من اليوم؛ لانشغال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإقرار ميزانية 2018، اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء.
وتأتي زيارة ” عباس ” إلى الرياض؛ لبحث أزمة القدس عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس كعاصمة لإسرائيل؛ حيث من المقرر أن تتجه السلطات الفلسطينية إلى طلب دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 8 ساعات
ههههههههههههههههههههه شكله موقت للزياره مع الميزانية
سلطان[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 8 ساعات
ذي الوجيه ماتشوفها إلا وقت الميزانية ــ عارفين تواريخها ــ هو وكم رئيس عارفين اللعبة ،، بس خلاص ماعاد لهم شيء ،، ايام زمان كانوا يجوا ياخذوا نصيبهم ويمشوا ..