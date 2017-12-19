مواطنة تبتكر دواء فعال لعلاج الصرع

نايف السالم(صدى):

ابتكرت المواطنة سارة الرشود، دواء يعالج الصرع، والذي يتميز بفعاليته 4 أضعاف أدوية الصرع الأخرى، كما أنه أكثر أمانًا في الاستخدام، منتظرة تصنيعه لإطلاقه في الأسواق ومعالجة المرضى وتحقيق الهدف المنشود منه.

ولاقت سارة دعم كبير من المملكة وردود فعل مرضية، قائلة: ” هناك دعم من الجامعة، ولكنه مقنن في حدود، وجارٍ البحث حاليًا عن شركات أدوية لتبنِّي البراءة فيما يخدم الوطن “.

وحصلت سارة على براءة الاختراع من ” مكتب براءات الاختراع الأوروبي ” ، نظرًا الحاجة إلى مثل هذه النوعية من الأدوية كانت السبب الرئيس، إضافة إلى جودة الابتكار.

ويتبين من الإحصائيات معاناة نحو 50 مليون شخص حول العالم من الصرع، بحسب ” منظمة الصحة العالمية ” ، من بينهم 177 ألف مريض سعودي، في حاجة لدواء.