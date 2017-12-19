حفيدة الأمير تشارلز تبدأ مرحلة رياض الأطفال العام المقبل

لندن(صدى):

تبدأ الأميرة تشارلوت ابنة الأمير ويليام ابن الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة من زوجته السابقة الأميرة ديانا، مرحلة رياض الأطفال قرب مسكن الأسرة غربي لندن مطلع العام المقبل، وفقاً لبيان من مكتب الأمير ويليام .

وتبلغ تشارلوت من العمر عامين، وهي الرابعة في تسلسل العرش البريطاني بعد والدها دوق كمبردج وشقيقها الأكبر جورج وجدها الأمير تشارلز.

وتصل رسوم الالتحاق بهذه الدار إلى 3050 جنيهًا إسترلينيًا (4072 دولارًا) للفصل الدراسي في الفترة الصباحية و1800 جنيه إسترليني لفترة ما بعد الظهر.