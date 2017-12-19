الاتحاد يقنع ” عبدالغني ” بتخفيض 80 ألف ريال من مستحقاته

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة نادي الاتحاد تمكنت من الاتفاق مع اللاعب سامي عبدالغني، بتخفيض مستحقاته من 380 ألف ريال إلى 300 ألف ريال.

وقالت المصادر، تم هذا الاتفاق قبل رحيل عبدالغني إلى فريق هجر، حيث تم تخفيض مبلغ 80 ألف ريال، على أن يستلم اللاعب مستحاقاته في فبراير المقبل من العام الجديد.

يذكر أن قيمة مبالغ القضايا الداخلية للاتحاد وصلت إلى 62 مليون ريال بحسب ما أعلنه الاتحاد في الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة اخيرا.