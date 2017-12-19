قبل إعلان الميزانية.. رصد الإيرادات والمصروفات خلال الربع الثالث من 2017

علي القحطاني(صدى):

تُعلن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن الإيرادات والنفقات الفعلية للعام الجاري في مؤتمر صحفي بحضور كلًا من وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد محمد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي، وذلك بعد إغلاق الأسواق.

وكانت الوزارة قدرت فيما سبق الإيرادات في ميزانية عام 2017 بـ692 مليار ريال، والنفقات العامة بـ890 مليار ريال، موضحه أنه من المتوقع حدوث عجز بنحو 198 مليار ريال.

كما أعلنت في نوفمبر الماضي عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة خلال الـ9 أشهر الأولى من 2017 والتي بلغت الإيرادات بها 450.1 مليار ريال أي أقل من الإيرادات المتوقعة بـ241.9 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات 571.6 مليار ريال أي أقل من النفقات المقدرة لإجمالي العام بـ318.4 مليار ريال، موضحه وجود نسبة عجز مقدرة بـ121.5 مليار ريال.

يُذكر أن الإيرادات الفعلية لعام 2016 ارتفعت عن المقدرة بنحو 14 مليار ريال، وسجل عام 2008 أكبر فرق بين الإيرادات الفعلية والمقدرة بزيادة قدرها 651 مليار ريال.