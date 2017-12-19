فتح باب القبول الإلكتروني للقوات البرية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت القوات البرية الملكية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة، لمدة أسبوعين بدءاً من يوم الثلاثاء.

وأوضحت القيادة أن الشروط المطلوبة هي: أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات التقنية أو الكليات الصحية أو كليات الاتصالات أو الثانوية العامة.

وأضافت أن من ضمن الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 18سنة ولا يزيد عن 26 سنة لحملة الشهادة الثانوية العامة، ولا يزيد العمر عن 30سنة لحملة الشهادات الجامعية والكليةو لا يقل طوله عن 160سم.

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