مقترحات دولية مطروحة لإلغاء العقوبات عن عائلة ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

يناقش مجلس الأمن الدولى المقترحات المطروحة على طاولة الأمم المتحدة، والتي تطالب بإلغاء العقوبات المفروضة على عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وأكد السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء اليمني غمدان الشريف، أن العقوبات تأتي ضمن القرار 2216، ومن الصعب إلغاء أي بند منها قبل تنفيذها بالكامل.

وأشار ” غمدان ” إلى أن أكبر عائق لأي تحرك للشرعية تطالب بإلغاء العقوبات، هو عدم اعتراف نجل الرئيس السابق وعائلته بالشرعية كسلطة للبلاد حتى هذه اللحظة.