خبراء: إغلاق المدارس الأهلية ” احتمال ضعيف “

عادل الحربي(صدى):

أكد مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي، على أن استثماراتهم في القطاع ستتأثر، بعد سحب عدد من الطلاب من ابناء المقيمين ملفاتهم من هذه المدارس بسبب خروج عائلاتهم نهائيًّا من المملكة، مُستبعدين أن يؤدي التأثير المتوقع إلى إغلاق عدد من المدارس في المرحلة الحالية.

وأوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجوير، أن هذه المدارس ستتأثر بخروج الطلاب المقيمين، وستواجه عبئًا كبيرًا بخصوص تراجع دخلها جراء ذلك.

وأضاف ماجد القناص، مستثمر في قطاع التعليم الأهلي، أن مما سيضعف التأثير هو أن بعض الشركات التي يعمل فيها أولياء أمور الطلاب من المقيمين، تتحمل مصاريف دراسة أولادهم، لذا فغالبًا لن يلجأ مثل هؤلاء إلى إخراج عائلاتهم نهائيًّا بسبب أعباء المصاريف الزائدة.

يذكر أن نسبة خروج الطلاب المقيمين من المدارس الأهلية في المرحلة القادمة تقدر بـ30%.