طرح صندوق ” دراية ريت ” بدء من 27 ديسمبر

عادل الحربي(صدى):

أوضحت شركة دراية المالية، بدء طرح ” صندوق دراية ريت ” للمستثمرين بداية من الأربعاء 27 ديسمبر 2017، ويستمر الطرح حتى الأحد الموافق 7 يناير 2018.

وقالت الشركة أن الطرح متاحا لتقديم طلبات الاشتراك من خلال الجهات المستلمة وهي : بنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري، والبنك العربي الوطني، وشركة دراية المالية، وتبلغ قيمة الاشتراك 10 آلاف ريال بحد أدنى.

وأضافت، يصل حجم صندوق دراية ريت إلى 1172 مليون ريال موزعا على 15 أصل عقاري، وتابعت بأن أصول الصندوق تتوزع في : الرياض وجدة والدمام والخبر والجبيل والإحساء، كما أن أنواع القطاعات العقارية متعددة وتشمل، المكتبي والسكني والمستودعات والفنادق وقطاع التجزئة.

وتبلغ الحصة المتاحة للجمهور من خلال الطرح العام 361.7 مليون ريال سعودي، وسيقوم الصندوق بتوزيع 90% من عوائده بشكل نصف سنوي، ويتوقع أن يصل معدل العوائد الصافية حوالي 7.22% خلال السنة القادمة.