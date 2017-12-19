” المالية ” توافق على طرح وحدات صندوق الراجحي في السوق

عادل الحربي(صدى):

وافقت هيئة السوق المالية على طلب ” شركة الراجحي المالية ” حول طرح وتسجيل وإدراج وحدات ” صندوق الراجحي ريت ” في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

ويحتوى الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، على شروط وأحكام ” صندوق الراجحي ريت ” ، بالإضافة إلى المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

والجدير بالذكر أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.