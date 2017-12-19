بالفيديو.. بكاء مدير تعليم محايل عسير عندما شاهد ابن أحد الشهداء يبكي والده

علي العنزي(صدى):

ظهر منصور بن عبدالله آل شريم مدير تعليم محايل، وهو لا يستطيع أن يتمالك نفسه عندما شاهد ابن أحد الشهداء يبكي والده؛ فأجهش هو الآخر بالبكاء.

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ” آل شريم ” خلال تدشينه الصالة الرياضية بمدرسة ابن زيدون قد أطلق عليها اسم الشهيد حمد بن أحمد المرضي تخليدًا لذكره، وتكريمًا لأبنائه الخمسة، إلا أن الطالب فراس أحد أبناء الشهيد بكى عندما شاهد صورة والده – رحمه الله- فأجهش مدير التعليم بالبكاء، واحتضن الطالب الذي يدرس بالمرحلة المتوسطة.