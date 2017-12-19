” العمل ” : إيداع 401 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـمستفيدي ” الضمان “

نايف السالم(صدى):

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 401.440.983 ريالا، مبيناً أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 30.686 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد الدكتور الشافي، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، التي يتم من خلالها تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود الذي يمثل معظمهم مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.