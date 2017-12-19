الأحزاب اليمنية تستنكر الجرائم التي ترتكبها ميلشيا الحوثي الانقلابية

استنكر 11 حزباً وتنظيمياً سياسياً رئيسياً يمنياً بشدة كل أشكال الانتهاكات للحقوق والحريات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وعبرت الأحزاب في بيان صادر وبثته وكالة الأنباء اليمنية، عن قلقها البالغ من ارتفاع حدة الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والحريات العامة والخاصة من قبل ميليشيات جماعة الحوثي ضد العديد من مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وقياداته وكوادره وأعضائه وأنصاره وحلفائه في أمانة العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية بأساليب مختلفة من قتل وترويع ومداهمات للمقرات الحزبية والمنازل والمحال التجارية ونهبها واعتقال وتعذيب واختطاف وإخفاء واعتداء وفرض قيود الإقامة الجبرية واستخدام المخطوفين كدروع بشريه.