الحوثيون يطالبون بالتفاوض لإخلاء الصفراء.. والجيش يحسم الأمر

فهمي محمد(صدى):

لجأت مليشيا الحوثي إلى عرض الوساطة لانسحابها، من منطقة الصفراء جنوب شرقي عسيلان، بعد محاصرتهم من قبل الجيش اليمني، حسبما صرح قائد مقاومة وادي بيحان صالح لقصم الحارثي.

وأكدت المنطقة العسكرية الثالثة، أن جيوب الميليشيا الصغيرة محاصرة من كل الاتجاهات ولا مجال أمامها سوى الموت.

يشار إلى أن الجيش اليمني أعلن تحرير مديريات: بيحان بالكامل، عسيلان، والعين، فيما باتت شبوة محافظة محررة عدا بعض الجيوب الصغيرة التي يجري التعامل معها الآن ونهايتها قريبة.