” تعليم جازان ” ينظم غدًا ملتقى يوم الجودة في التعليم

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة الجودة الشاملة غدًا ، ملتقى “يوم الجودة في التعليم لعام 2017م”، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة عيسى بن أحمد الحكمي، وذلك بمسرح مركز جازان الثقافي.

ويتضمن الملتقى الذي يأتي بعنوان “جودة القيادة التربوية .. تصنع الفرق”، معرضًا متخصِّصًا يحكي منجزات الميدان التعليمي في ممارسات الجودة وتجويد بيئات التعليم بإشراف مكاتب التعليم وإدارة الجودة الشاملة، إلى جانب مناقشة العديد من أوراق العمل المتخصصة حول جودة بيئات التعليم، وتطبيق الجودة في التعليم العام ومقترحات لتفعيل ثقافة الجودة والاعتماد التربوي في التعليم العام .