رئيس بايرن ميونخ يقلل من قدرات أغلى لاعب في العالم

برلين(صدى):

أدلى رئيس بايرن ميونخ الألماني أولي هونيس، بتصريحات تبدو ” مهينة ” بحق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي وأغلى لاعب في العالم حاليا.

وأوضح هونيس، في تصريحات خلال لقائه مع جماهير الفريق البافاري بمناسبة أعياد الميلاد، أنه يعتقد أن الأوساط الرياضية تبالغ في تقييم نيمار، وإن ناديه لم يكن لديه القدرة على تحمل سعره الفلكي، وكذلك الأمر بالنسبة للفرنسي كيليان مبابي.

وكان الفريق الألماني، مهتما بالحصول على خدمات اللاعب البرازيلي عندما كان في فريق سانتوس، لكنه أحجم عن الاهتمام به عندما كان سعره 24 مليون دولار.

وأضاف أونيس: ” لا يبدو نيمار لاعبا جديا بالنسبة لي “، مضيفا: ” لا يمكننا الاستثمار بمبلغ كهذا، ولا حتى بمبلغ 180 مليون من أجل مبابي الذي أعتقد بأنه جيد جدا .”