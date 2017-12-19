رعاية الفتيات بمكة توزع الهدايا والورود في ” اليوم العالمي للتطوع “

نايف السالم(صدى):

فعلت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة مساء الاثنين، بالتعاون مع فريق ” لأجلك ياوطن التطوعي “، اليوم العالمي للتطوع الذي يهدف لنشر قيم العمل التطوعي وشكر المتطوعين وإبراز أعمالهم وزيادة الوعي بالعمل التطوعي.

وتضمن البرنامج التعريف بمعنى التطوع وأهدافه والجهات التطوعية وفروع التطوع، وقام الفريق بعمل مسابقات وألعاب حركية للفتيات كما تم تحقيق بعض من أمنيات الفتيات، وقاموا بتوزيع الورود والهدايا للفتيات.

وتم مناقشه فريق ” لأجلك ياوطن ” من قبل مشرفه الأنشطة ندا المدني حول طبيعة الأعمال التطوعية التي يقومون بها وأبرز المواقف التي يواجهها الفريق وعن أهمية العمل التطوعي وفِي الختام تم شكر الفريق وإعطاء أعضاء الفريق شهادات شكر بإشراف مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بدور هزاع الراجحي الشريف.