رسوم العمالة الوافدة توفر 133 مليارا في 3 سنوات
كشفت مصادر، عن المبالغ المستهدف تحصيلُها من الرسوم المطبقة على مرافقي العمالة الوافدة في المملكة، وتلك التي ستطبق على العمالة نفسها في القطاع الخاص خلال 3 سنوات.
وأوضحت المصادر، أن برنامج المقابل المالي الذي طبق بداية من شهر يوليو الماضي، استهدف توفير 133 مليار ريال خلال 3 أعوام من خلال تحصيل الرسوم من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص ومرافقيهم، بهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وفقا لصحيفة عكاظ.
وبدأ تحصيل مبلغ 100 ريال شهريا عن كل مرافق للعمالة الوافدة منذ يوليو الماضي، ترتفع منتصف العام المقبل إلى 200 ريال شهرياً، ثم تصل في يوليو 2019 إلى 300 ريال شهرياً، ثم ترتفع إلى 400 ريال شهرياً في يوليو 2020.
أما الرسوم التي ستطبق على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص والتي سيبدأ تحصيلها في يناير المقبل، فستكون 300 ريال للعمالة الأقل عدداً من العمالة السعودية و400 ريال للعمالة الفائضة عن العمالة السعودية، وفي عام 2019 ترتفع إلى 500 ريال شهرياً للعمالة الأقل عدداً من السعوديين و600 ريال شهرياً للعمالة الفائضة، وفي 2020 يصل المبلغ إلى 700 ريال شهرياً للعمالة الأقل من العمالة الوطنية و800 ريال للعمالة الفائضة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ 10 ساعات
من سوف يتحمل الرسوم التي ستطبق على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص والتي سيبدأ تحصيلها في يناير المقبل هل العامل الوافد خصما منه أم جهة وصاحب العمل التى يعمل بها العامل الوافد ؟
العمالة الوافدة بالمملكة 80 % يحصلون على رواتب اقل من 3000 ريال سعودى شهريا و15 % من 3000 ريال الى 10000 ريال شهريا فقط 5 % هم من يحصلون على رواتب أعلى من 10000 ريال شهريا كان من الممكن أذا كانت الرسوم التي ستطبق على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص والتي سيبدأ تحصيلها في يناير المقبل سوف تحصل مباشرة من العامل ان تكون تلك الرسوم هى 100 ريال شهريا لمن هم رواتبهم اقل من 3000 ريال شهريا و 300 ريال لمن هم رواتبهم أعلى من 3000 ريال الى 10000 ريال شهريا و 1000 ريال شهريا لمن هم رواتبهم أعلى من 10000 ريال حتى 15000 ريال ومبلغ 1500 ريال لمن رواتبهم أعلى من 15000 ريال شهريا وهكذا حتى يكون هناك عدالة فى الخصم حيث من غير المعقول وافد راتبة 3000 ريال يخصم منه 300 ريال شهريا ووافد راتبة 15000 ريال يخصم منه 300 ريال شهريا أيضا عدالة التوزيع مطلوبة فى تلك الخطة سوف يكون المحصل هو نفس المبلغ المطلوب للموازنة العامة للمملكة ولكن مع مراعاة فروق المرتبات.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات
اللهم زد وبارك