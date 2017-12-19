خالد السليمان: إعلان ميزانية 2018 يعزز شفافية الأرقام الحكومية أمام المجتمع
في مقال له تحت عنوان ” الميزانية.. الأهداف والشفافية ” بصحيفة عكاظ، نقل الكاتب خالد السليمان أن مسؤولين في وزارة المالية أكدوا أن ميزانية ٢٠١٨ أعدت وفق آليات مختلفة عن السابق بحيث تسهم بفاعلية في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، أي بمعنى آخر تشديد معايير الحد من الهدر المالي !
وأضاف السليمان أن ما تضمنه إعلان الميزانية تحديد أهداف وتوقعات للأداء الاقتصادي على المدى المتوسط، وهذا يعزز شفافية الأرقام الحكومية، والالتزام بتحقيق الأهداف المعلنة، وتحقيق قدر عال من الرقابة الذاتية أمام المجتمع الذي سيكون هذه المرة أكثر اطلاعا على تفاصيل الإنفاق وخطط وأهداف العمل الحكومية !
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات
الحمد لله رب العالمين