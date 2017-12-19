السيطرة على حريق اندلع في منزل بالقريات

علي العنزي(صدى):

أخمدت فرق الدفاع المدني بالقريات، حادث حريق صالة لمنزل مكون من دورين بحي اليوسف، بدون إصابات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنهم تلقوا بلاغا يوم الأحد، يفيد بوقوع حريق بأحد المنازل بحي المطار، وعلى الفور انتقلت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن حريقا نشب في صالة منزل مكون من دورين، وقد تم السيطرة على الحريق وإخماده ولَم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات لله الحمد ” .