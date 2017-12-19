الرئيس الأمريكي: قدمنا معلومات هامة لموسكو أنقذت آلاف الروس

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن التعاون بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية أنقذ حياة الآلاف، بعد إحباط محاولة اعتداء في سان بطرسبورج.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في واشنطن، إن الروس ” تمكنوا من توقيف هؤلاء الإرهابيين من دون أي خسارة في الأرواح “، معتبرا أن ” الآلاف ” كانوا ليقعوا قتلى لولا كشف أمرهم.

وتابع: ” هكذا يجب أن تكون الأمور”، مشيدا بالتعاون في هذا المجال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ” .