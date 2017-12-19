أمريكا: روسيا تتدخل في شؤون الدول 

واشنطن(صدى):

أكدت الإدارة الأمريكية، إن روسيا تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للدول في مختلف أنحاء العالم، وذلك في وثيقة سياسية تتضمن تحليلا رصينا عن موسكو بوصفها منافسة لواشنطن، رغم مساعي ترامب لتحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ويعكس انتقاد روسيا، الوارد في الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي التي اعتمدت على رؤية ترامب للسياسة الخارجية الأمريكية، رأيا طالما آمن به دبلوماسيون أميركيون، وهو أن روسيا تعمل بهمة على تقويض المصالح الأميركية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وذكرت الوثيقة ” عبر أشكال حديثة من الأساليب التخريبية تتدخل روسيا في الشؤون السياسية الداخلية لدول بأنحاء العالم “.