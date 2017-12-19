مصادر: إعلان حالة الطوارئ بمستشفى صنعاء بعد وصول عشرات الجثث لمقاتلي الحوثي
كشفت مصادر يمنية عن إعلان حالة الطوارئ بمستشفى صنعاء بسبب وصول عشرات الجثث لمقاتلي الحوثي.
وأكدت المصادر أن المستشفى استقبل عدداً كبيراً من الجثث بعد معركة بين الحوثيين وقوات الجيش اليمني في مديرية نهم، حيث حقق الجيش اليمني تقدماً نوعياً، ورافق هجومه قصفاً مدفعياً عنيفاً وسمعت دوي أصوات انفجارات قوية.
jamal elmalki[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 11 ساعة
اغتيال علي صالح هذي على مايقولو الشعرة اللي قسمت ظهر البعير وبدأالإنحدار للحوثيين والنصر قادم انشاءالله
nj250441[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 10 ساعات
ادعسوهم يارجال ربي والله ينصركم على الحوثي واذناب ايران قاتلوهم وحرروا اليمن من رجسهم
والله اكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات
اللهم اهلك الحوثيين الروافض المجوس الكفرة ومن ساندهم