مصادر: إعلان حالة الطوارئ بمستشفى صنعاء بعد وصول عشرات الجثث لمقاتلي الحوثي

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية عن إعلان حالة الطوارئ بمستشفى صنعاء بسبب وصول عشرات الجثث لمقاتلي الحوثي.

وأكدت المصادر أن المستشفى استقبل عدداً كبيراً من الجثث بعد معركة بين الحوثيين وقوات الجيش اليمني في مديرية نهم، حيث حقق الجيش اليمني تقدماً نوعياً، ورافق هجومه قصفاً مدفعياً عنيفاً وسمعت دوي أصوات انفجارات قوية.