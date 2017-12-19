مشروع لإنتاج الطحالب يوفر 200 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات

عادل الحربي(صدى):

كشف رئيس الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع، عن وجود مشروع لتطوير تقنية إنتاج الطحالب يوفر 200 ألف وظيفة، 30% منها ستكون للمرأة، وسينتهي تنفيذه بعد 3 سنوات.

وأوضح البلاع، أن أحد الأهداف الأساسية لمشروع الطحالب هو التركيز في إنتاج كتلة الطحالب الحيوية بغرض إحلالها مكان مسحوق السمك، الذي يعد قيمة غذائية عالية للأسماك، مشيرا إلى أن شواطئ المملكة تمتاز بطولها ولدينا إمكانات طبيعية لإنتاج الطحالب على نطاق واسع جدا.

وأضاف أن الطحالب تعد إحدى الوسائل التقليدية لتأمين البروتين للعالم بدون استنزاف مصادر المياه العذبة، حيث إن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن العالم يحتاج لزيادة إنتاج الغذاء بنسبة 70% عام 2050.