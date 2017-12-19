الأمم المتحدة: ميانمار خططت مسبقا لهجمات الروهينجا

نايبيداو(صدى):

أعلن المفوض السامى لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن ميانمار “خططت” بشكل واضح للهجمات العنيفة التى استهدفت أقلية الروهينجا المسلمة، وأدت إلى نزوح كثيف، وأن احتمال ” الإبادة ” قائم.

وقال رعد الحسين ـ فى تصريحات أوردتها قناة “سكاى نيوز” الفضائية إنه :” بالنسبة إلينا كان واضحا أن هذه العمليات تم التخطيط لها وتنظيمها “.

وذكر المفوض السامى لحقوق الانسان أن اشتعال العنف فى العام الماضى أجبر نحو 300 ألف شخص من الأقلية نفسها على الفرار إلى بنجلاديش، لكنه أكد أنه يعود إلى المحاكم تحديد ما إذا وقعت إبادة، لكن “لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال”.