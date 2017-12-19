ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في حادث خروج قطار عن مساره في واشنطن

واشنطن(صدى):

بسبب خروج قطار للركاب عن مساره بولاية واشنطن الأمريكية، بحسب شهود عيان، لقي 6 أشخاص مصرعهم أمس الإثنين.

وقالت شبكة ” فوكس نيوز ” الإخبارية الأمريكية أن الحادث وقع فى ضواحى مدينة ” تاكوما ” عندما خرج القطار، الذى يقل نحو 78 راكبا و5 من أفراد الطاقم، عن مساره وسقط من فوق أحد الكبارى.

وأعلن حاكم ولاية واشنطن جاى إنسلى حالة الطوارىء بعد وقوع الحادث، فيما أكد مسئولون محليون أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.. مشيرين إلى أن وجود عوائق فى طريق القطار، الذى كان متجها إلى مدينة “سياتل”، يعتبر أحد الأسباب المحتملة لهذا الحادث.