حالة الطقس المتوقعة اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والاجزاء الشرقية من المرتفعات ” عسير والباحة ” ، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة على شمال المملكة ومرتفعات جازان و عسير.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.
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