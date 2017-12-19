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حالة الطقس المتوقعة اليوم

حالة الطقس المتوقعة اليوم
عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والاجزاء الشرقية من المرتفعات ” عسير والباحة ” ، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة على شمال المملكة ومرتفعات جازان و عسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.


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