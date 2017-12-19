مصادر: أمريكا قد تلقي اليوم باللوم على كوريا الشمالية بشأن هجوم ” وانا كراي “

واشنطن(صدى):

قالت مصادر إن أمريكا قد تلقي اليوم الثلاثاء باللوم على كوريا الشمالية فى شن هجوم إلكترونى أصاب بالشلل مستشفيات وبنوكا وشركات أخرى فى أنحاء العالم فى وقت سابق هذا العام.

ويأتى الاتهام بأن الحكومة الكورية الشمالية وراء ما يعرف بهجوم ” وانا كراي ” بينما يزداد القلق بشأن قدرات كوريا الشمالية فى مجال التسلل الإلكترونى وبرنامجها للأسلحة النووية.

وذكر مسؤول كبير بالإدارة أن الحكومة الأمريكية قدرت “بمستوى عال للغاية من الثقة” أن كيانا يعرف باسم (جماعة لازاروس)، يعمل نيابة عن حكومة كوريا الشمالية نفذ هجوم وانا كراى. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته كى يتحدث عن التفاصيل التى لم يتم الإعلان عنها بعد.