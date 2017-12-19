فيديو.. وزير الرياضة العراقي يكشف عن موعد مباراة الأخضر والعراق

نواف السالم(صدى):

كشف وزير الشباب والرياضة العراقي عبدالحسين عبدالرضا عبطان، عن موعد المباراة الودية بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي.

وأوضح عبطان أن المباراة ستقام في شهر فبراير المقبل بمدينة البصرة بالعراق، وذلك بعد توجيهات من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، مؤكدا أن ملعب البصرة الدولي الذي حدد أن يستضيف المباراة يتسع لنحو 65 ألف متفرج، مبيناً أن المباراة مع الأخضر سيكون لها نكهة خاصة، متوقعاً أن تمتلئ المدرجات بالجماهير.

وأضاف عبطان أن حضور المنتخب السعودي للعراق هي رسالة مهمة وفتح باب جديد لحضور دول عربية أخرى للعب في العراق، مشيراً إلى أن الملاعب العراقية استضافت مباريات ودية كثيرة بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.