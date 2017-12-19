فيديو.. سعوديون يروون بكل فخر ذكريات قاسية عن مشاركتهم في حرب 48

حمود العنزي(صدى):

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، مساء أمس الاثنين، أجزاء من فيلم وثائقي بعنوان ” نداء الشهامة ” ، يحكي تاريخ مشاركة السعوديين في حرب الدفاع عن الفلسطينيين في 1948م.

وكشف اللواء متقاعد علي الذياب اليامي، عن تفاصيل مشاركته في حرب 48 للدفاع عن فلسطين، قائلا: ” إنه لبّى نداء سوريا للمتطوعين العرب لتحرير فلسطين، عن طريق أحد المسؤولين في الجامعة العربية، الذي طلبت منه المشاركة في الحرب بفوج عسكري من المجاهدين السعوديين، مبينا أنهم شاركوا في الهجوم على معسكر يهودي محصن حتى تمكّنوا من اقتحامه ” .

وأكد الفريق متقاعد علي ماجد قباني، وهو أحد المشاركين في الحرب، أن القوات السعودية، وهي مكونة من سريتين حربيتين، تم تكليفها بالدفاع عن مدينة غزة في مواقع استراتيجية تُسمى ” تباب علي المنطار ” الواقعة شرق المدينة، حيث تمركزوا هناك لمهاجمة المستعمرات اليهودية.

وقال المواطن ويدعى إبراهيم ثواب العتيبي، وهو من أوائل المشاركين في حرب 48: ” إن المحاربين السعوديين عندما قرروا المشاركة في الحرب وصلوا إلى فلسطين سيرا على الأقدام، ومن ثم تم الانضمام إلى القائد الفلسطيني عبدالقادر حسين، وهناك تم تدريبنا للانخراط بالحرب ضد الهجانة اليهودية “، مشيرا إلى أن أكثر شيء آلمه هو استشهاد أخيه ” نواف ” الذي قام اليهود بذبحه.

#سعوديون_قاتلوا_من_اجل_فلسطين

من فلم نداء الشهامة (1)

الجيش السعودي في فلسطين

1367هـ – 1948م pic.twitter.com/4zNqGIhzyx — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) December 18, 2017

#سعوديون_قاتلوا_من_اجل_فلسطين

من فلم نداء الشهامة (2)

الجيش السعودي في فلسطين

1367هـ – 1948م pic.twitter.com/jNyIj9qCXb — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) December 18, 2017