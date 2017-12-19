للاحتجاج على قانون المعاشات.. اشتباكات بمحيط برلمان الأرجنتين

بوينس إيرس(صدى):

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الثلاثاء بين الشرطة الأرجنتينية،ومتظاهرين يحتجون على إصلاحات للمعاشات التقاعدية خارج الكونجرس الأرجنتينى فى العاصمة ” بوينس آيرس “.

ووقعت الاشتباكات بمحيط الكونجرس الأرجنتينى الذى يقع على بعد أمتار من القصر التشريعى حيث يناقش مشروع إصلاح قانون المعاشات التقاعدية،واندلعت المناوشات منذ أن قام مجموعة من الشباب المنتمين إلى الحزب اليسارى برمى الحجارة وزجاجات المولوتوف ضدد الحرس الجمهورى.

واستخدمت قوات الشرطة الأرجنتينية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المعارضين لهذه الإصلاحات.