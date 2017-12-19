العنزي يوجه رسالة لـ ” لجنة الانضباط ” بشأن الجحفلي
بعث الكاتب الرياضي محمد شنوان العنزي، برسالة للجنة الانضباط باتحاد كرة القدم حول لاعب الهلال محمد الجحفلي.
وكتب العنزي عبر صفحته الرسمية على تويتر: “لقطتان .. لـ ” جحفلي ” الهلال أمام لجنة الانضباط ..! ننتظر ونرى ..! في إشارة واضحة لتغاضي اللجنة عن حالات مشابهة للاعبي الهلال من قبل “.
عليان[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 12 ساعة
ياصدى ارحموووونا من العنزي وتغريداته المتعصبه
بعدين هذا ماله اي قيمه مع الصحفيين الكبار
تخصصون له صحفه والله اشرهه عليكم
حطوا لنا خبر نستفيد منه
مو راعي السطحه
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 12 ساعة
مو منك من النكسة الجحفلية
😂😂
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 12 ساعة
العدل يطبق على الجميع
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2069 ] نشر منذ 12 ساعة
والله ان الحركة عاديه ولا فيها اي شي
الله يسامحك يا الامير عبدالرحمن بن مساعد ليه تنازلت عن قضية بن نشوان بس
كان اتحدى يفتح فمه ثاني
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 12 ساعة
اتحدى. تصدر لجنة الهلال. وليست الإنضباط. قرارا واحدا ضد هلالي. نائمون بالعسل مع الهلال. الجحفلي. له سوابق كثيره وعنتريات كثيره وقفشات. وخنقات. مشهور بها من زمان. ولا يلتفت له. لانه هلالي. يجب تحرك الاندية. ضد لجنة الفساد وليست الانضباط ينتقون الاندية المنافسه. للهلال. ويوقفون لاعبيها. لا ندري هل رئيس الهيئة على اطلاع ام لا
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 12 ساعة
اهب. على طقم هالاسنان. صفه بالملِ. ليش ما يعض أحسن له. تقل أسنان منشار
32[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 12 ساعة
نامل من الاندية المتضررة الرفع الى هئية الرياضه القانون والوائح فوق الكل ولكن مانره من لجنة الانظباط وعدم ايقاف الجحفلي شي يدعو الى الاستغراب مباريات الزعيق دائما بدون مراقبة لا من لجنة الحكام و لا من لجنة الانضباط و خالي من العقوبات لذا يذكرني بالملف المخفي في الحاسب ( لذا اعمل نفسك ميت )
ابومازن[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 11 ساعة
ان شاء الله ماتشوفه اللي توحم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 11 ساعة
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ }
وإذا دعتك قدرتك ع ظلم الناس
تذكر قدرت الله عليك
يحكى أن رجلاً تزوج امرأة آية في الجمال … فأحبها وأحبته وكانت نعم الزوج لنعم الرجل .
ومع مرور الأيام اضطر الزوج للسفر طلبا للرزق ..
ولكن .. قبل أن يسافر أراد أن يضع امرأته في أيدٍ أمينة لأنه خاف من جلوسها وحدها في البيت
فهي امرأة لا حول لها ولا قوة فلم يجد غير أخ له من أمه وأبيه ..
فذهب إليه وأوصاه على زوجته وسافر
ومرت الأيام ..
وخان هذا الأخ أخيه فراود الزوجة عن نفسها إلا أن الزوجة أبت أن تهتك عرضها وتخون زوجها …
فهددها أخو الزوج بالفضيحة إن لم تطيعه … فقالت له افعل ما شئت فإن معي ربي
وعندما عاد الرجل من سفره قال له أخوه على الفور أن امرأتك راودتني عن نفسي
وأرادت خيانتك إلا أنني لم أجبها !! طلق الزوج زوجته من غير أن يتريث
ولم يستمع للمرأة وإنما صدق أخاه ! انطلقت المرأة .. لا ملجأ لها ولا مأوى ..
وفي طريقها مرت على بيت رجل عابد زاهد .. فطرقت عليه الباب .. وحكت له الحكاية ..
فصدقها وطلب منها أن تعمل عنده على رعاية ابنه الصغير مقابل أجر .. فوافقت .
في يوم من الأيام خرج هذا العابد من المنزل .. فأتى الخادم وراود المرأة عن نفسها …
إلا أنها أبت أن تعصي الله خالقها !!
وقد نبهنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وأله وصحبه وسلم إلى أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما !
فهددها الخادم بأنه سينال منها إذا لم تجبه .. إلا أنها ظلت على صمودها
فقام الخادم بقتل الطفل ! عندما رجع العابد للمنزل قال له الخادم بأن المرأة قتلت ابنه …
فغضب العابد غضباً شديداً .. إلا أنه احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى .. وعفى عنها …
وأعطاها دينارين كأجر لها على خدمتها له في هذه المدة وأمرها بأن تخرج من المنزل
قال تعالى : (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين)
خرجت المرأة من بيت العابد وتوجهت للمدينة فرأت عددا من الرجال يضربون رجلا بينهم ..
فاقتربت منهم وسألت أحدهم .. لمَ تضربونه ؟؟ فأجابها بأن هذا الرجل عليه دين
فإما أن يؤديه وإما أن يكون عبداً عندهم .. فسألته : وكم دينه ؟؟
قال لها : إن عليه دينارين . فقالت : إذن أنا سأسدد دينه عنه
دفعت الدينارين وأعتقت هذا الرجل فسألها الرجل الذي أعتقته : من أنت ؟
فروت له حكايتها فطلب منها أن يرافقها ويعملا معا ويقتسما الربح بينهما فوافقت …
قال لها إذن فلنركب البحر ونترك هذه القرية السيئة فوافقت .. عندما وصلا للسفينة
أمرها بأن تركب أولا .. ثم ذهب لربان السفينة وقال له أن هذه جاريته وهو يريد أن يبيعها
فاشتراها الربان وقبض الرجل الثمن وهرب .. تحركت السفينة … فبحثت المرأة عن الرجل
فلم تجده ورأت البحارة يتحلقون حولها ويراودونها عن نفسها فتعجبت من هذا الفعل ..
فأخبرها الربان بأنه قد اشتراها من سيدها ويجب أن تطيع أوامره الآن فأبت أن تعصي ربها
وتهتك عرضها وهم على هذا الحال إذ هبت عليهم عاصفة قوية أغرقت السفينة
فلم ينجو من السفينة إلا هذه المرأة الصابرة وغرق كل البحارة ..
وكان حاكم المدينة في نزهة على شاطئ البحر في ذلك اليوم ورأى هبوب العاصفة
مع أن الوقت ليس وقت عواصف .. ثم رأى المرأة طافية على لوح من بقايا السفينة
فأمر الحرس بإحضارها .. وفي القصر .. أمر الطبيب بالاعتناء بها .. وعندما أفاقت …
سألها عن حكايتها .. فأخبرته بالحكاية كاملة .. منذ خيانة أخو زوجها إلى خيانة الرجل
الذي أعتقته فأعجب بها الحاكم وبصبرها وتزوجها . وكان يستشيرها في كل أمره
فلقد كانت راجحة العقل سديدة الرأي وذاع صيتها في البلاد … ومرت الأيام .
وتوفي الحاكم الطيب .. واجتمع أعيان البلد لتعيين حاكم بدلاً عن الميت ..
فاستقر رأيهم على هذه الزوجة الفطنة العاقلة فنصبوها حاكمة عليهم
فأمرت بوضع كرسي لها في الساحة العامة في البلد .
وأمرت بجمع كل رجال المدينة وعرضهم عليها .. بدأ الرجال يمرون من أمامها
فرأت زوجها .. فطلبت منه أن يتنحى جانباً ثم رأت أخو زوجها .. فطلبت منه أن يقف بجانب أخيه ..
ثم رأت العابد .. فطلبت منه الوقوف بجانبهم .. ثم رأت الخادم .. فطلبت منه الوقوف معهم …
ثم رأت الرجل الخبيث الذي أعتقته .. فطلبت منه الوقوف معهم .. ثم قالت لزوجها .
لقد خدعك أخوك .. فأنت بريء .. أما هو فسيجلد لأنه قذفني بالباطل ! ثم قالت للعابد …
لقد خدعك خادمك .. فأنت بريء .. أما هو فسيقتل لأنه قتل ابنك ! ثم قالت للرجل الخبيث …
أما أنت .. فستحبس نتيجة خيانتك وبيعك لامرأة أنقذتك !
فلان الفلاني[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 10 ساعات
الأخ العزيز .. عذآب الرحيل
كاتب تعليق ع الخبر والا قصه حياتك ..!!
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1030 ] نشر منذ 9 ساعات
صح نختلف مع العنزي في تصريحاته بس هذي المره معه حقك لابد ان يعاقب الى متى ندفع الثمن لتهور اللاعيبه اثناء المباراة الا يكفي تهور سالم الدوسري بالنهائي الاسوي لابد من تدخل الادارة في مثل هذه الامور واللي مايقدر يضبط نفسه الباب يفوت جمل يكفى رفع ضغط نلقاها منين والامنين
الحد الجنوبي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 ساعات
يالجنة الإنضباط العمل أمانة وسوف تسألوا عن خيانة هذه الأمانة لأنكم غير منصفين وتكيلون بمكيالين في قراراتكم فالتقوا الله في عملكم وفِي الأمانة التي أوكلتم عليها ، الكل يشاهد منكم العجب في تفاوت القرارات ترى كلها أندية وطن واااااحد(لاحظوا لقطات الجحفلي والفرج والتبريك) بعين المنصف الأمين فقط