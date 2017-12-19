العنزي يوجه رسالة لـ ” لجنة الانضباط ” بشأن الجحفلي 

نواف السالم(صدى):

بعث الكاتب الرياضي محمد شنوان العنزي، برسالة للجنة الانضباط باتحاد كرة القدم حول لاعب الهلال محمد الجحفلي.

وكتب العنزي عبر صفحته الرسمية على تويتر: “لقطتان .. لـ ” جحفلي ” الهلال أمام لجنة الانضباط ..! ننتظر ونرى ..! في إشارة واضحة لتغاضي اللجنة عن حالات مشابهة للاعبي الهلال من قبل “.