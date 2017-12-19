وفاة شخص تعرض لحادث دهس بسبب التفحيط في جدة
كشفت مصادر عن تسليم السائق المتهور الذي دهس شخصا في حي السامر بمحافظة جدة، نفسه للجهات الأمنية بعدما توفي المجني عليه بعد نقله إلى أحد المستشفيات.
وأوضحت المصادر، أن الجهات المعنية كانت قد فتحت تحقيقا في الواقعة للتوصل إلى الجاني الذي بادر بتسليم نفسه، فيما كان المجني عليه يعالج بأحد المستشفيات الخاصة الكبيرة القريبة من حي السامر، لكنه فارق الحياة.
يذكر أن مواطنا قد وثق حادثة الدهس التي وقعت في جدة، حيث كشف أن المتوفى كان يعبر الطريق قبل أن تدهسه سيارة الجاني الذي كان يمارس التفحيط.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 12 ساعة
زين سلمت نفسك
خل الخلق يقتصون منك أو يبيحون منك ويسامحونك ف الدنيا
ولا تلقى ربك وفي رقبتك نفس🤔
بنت النور[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 12 ساعة
لاحول ولاقوه الابالله
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 12 ساعة
لازم يعملون حد للتفحيط بغرامه 5 مليون ريال حتى ينردعون ذول الشباب
لا خول ولا قوه الا بالله