وفاة شخص تعرض لحادث دهس بسبب التفحيط في جدة

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر عن تسليم السائق المتهور الذي دهس شخصا في حي السامر بمحافظة جدة، نفسه للجهات الأمنية بعدما توفي المجني عليه بعد نقله إلى أحد المستشفيات.

وأوضحت المصادر، أن الجهات المعنية كانت قد فتحت تحقيقا في الواقعة للتوصل إلى الجاني الذي بادر بتسليم نفسه، فيما كان المجني عليه يعالج بأحد المستشفيات الخاصة الكبيرة القريبة من حي السامر، لكنه فارق الحياة.

يذكر أن مواطنا قد وثق حادثة الدهس التي وقعت في جدة، حيث كشف أن المتوفى كان يعبر الطريق قبل أن تدهسه سيارة الجاني الذي كان يمارس التفحيط.