بالفيديو.. روبيرتو كارلوس يتعرض لموقف محرج خلال حفل هيئة الرياضة

نواف السالم(صدى):

وقع روبيرتو كارلوس المدافع البرازيلي السابق، في موقف محرج خلال مشاركته في حفل هيئة الرياضة بمناسبة تأهل المنتخب الأول إلى كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

وظهر المدافع السابق مرتبكًا خلال تقدمه لإلقاء التحية على المسؤولين، ومن بينهم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة.

كما ألقى كارلوس التحية على تركي الشيخ بحرارة، ثم عاد وألقى التحية مجددًا على أحد المسؤولين.