بالفيديو.. روبيرتو كارلوس يتعرض لموقف محرج خلال حفل هيئة الرياضة
وقع روبيرتو كارلوس المدافع البرازيلي السابق، في موقف محرج خلال مشاركته في حفل هيئة الرياضة بمناسبة تأهل المنتخب الأول إلى كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.
وظهر المدافع السابق مرتبكًا خلال تقدمه لإلقاء التحية على المسؤولين، ومن بينهم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة.
كما ألقى كارلوس التحية على تركي الشيخ بحرارة، ثم عاد وألقى التحية مجددًا على أحد المسؤولين.
📺 نجم كرة القدم البرازيلية 🇧🇷السابق روبرتو كارلوس
في #حفل_هيئة_الرياضة بمناسبة تأهل #المنتخب_السعودي🇸🇦 إلى نهائيات كأس العالم 2018#هييه_الرياضه_تحتفل_بالمنتخب pic.twitter.com/KHORlcTQwF
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 18, 2017
الابهاوي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 12 ساعة
اقل من عادي
العالمية صعبه قويه[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 11 ساعة
ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل