قبيلة يمنية تنضم للشرعية وتطهر منطقة بنهم من ميليشيا الحوثي الإيرانية

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر قبلية وإعلامية في اليمن، عن انضمام إحدى القبائل اليمنية البارزة التابعة لمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، للجيش الموالي للشرعية، والقتال ضد الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن شيخ القبيلة أحمد الشليف، عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي العام، دعا أبناء قبيلته جميعاً لقتال ميليشيا الحوثي، وإهدار دم أي شخص من قبيلته يكون في صفوفهم، مشيرة إلى أن الشيخ الشليف ومقاتليه طهروا منطقة الشليف التابعة لمديرية نهم بالكامل من تواجد ميليشيا الحوثي، وأسروا عددا منهم.