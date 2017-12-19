بالفيديو.. ملاك يوسف تكشف سبب انسحابها من مسابقة ملكات الجمال
كشفت ملكة جمال السعودية ملاك يوسف، عن أسباب انسحابها من المسابقة في القاهرة على خلفية موجة الجدل التي تسببت بها بين السعوديين.
ونشرت ملاك يوسف مقطع ” سناب شات ” بعد إعلانها انسحابها، تجيب فيه عن تساؤلات بشأن قرارها، حيث علّقت: ” الدنيا كلها انقلبت حليمة بولند تسأل والسفير السعودي، فين منال فين منال وليش انسحبت وسر انسحابها، اجاني دعم مرة قوي من السفير السعودي وحليمة بولند وناس كثير ولجنة الحكم اللي كانت تبغى وحدة سعودية، يقولولي ليش انسحبت، قدر ومكتوب انسحب وإن شاء الله معوضة، وأهم شي أحب بلدي “.
وتابعت: ” انتوا ما نظرتولي من عين الداخل لكن من عين الخارج، صرنا بزمن تتبعون المظهر الخارجي ما تتبعون المظهر الداخلي “.
بنت النور[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 12 ساعة
ردينا مره ثانيه الله يستر علينا وعليك بس🤕🤕🤕
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 12 ساعة
الحين صايرة حلوه بدون مكياج😍😍😍
كم رقمها ذي🤗🤗🤗
الابهاوي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 11 ساعة
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
يقولون فين السعودية
تصدقي انك حلوه مثل
خبشة صبياء
ل[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 11 ساعة
والله يابنت الحلال ماني شايف جمال وجهك زي وجه القرد ومن ناحية البياض الله يخلي المبيضات شيلي المبيض والروج وشوفي نفسك في المراية عني انا الا تلبسي حجاب كامل وقفزات على اليدين
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1030 ] نشر منذ 11 ساعة
حليمه بولند تسال عنك شي متوقع مجال واحد افساد المجتمع
اما السفيرالسعودي مره وحده ماعنده اشغال غير انتي ومسابقة الجعار
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 11 ساعة
الجمال مو بالوجه الجمال جمال الاخلاق وعلوم زينه
الله يستر عليك ،،،،،،،،
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2252 ] نشر منذ 11 ساعة
التم المتعوس على خايب الرجى , ما أتعس منك الا حليمة بولند يعني ماكان ناقصنا الا انتم الثنتين
سمحان[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 11 ساعة
تذكري الموت الله يهديك
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 11 ساعة
اذا تحبى بلدك صحيح التزمى ب الدين والاخلاق واسترى نفسك ولا تفتخرين بحليمه بولند واتصال السفير هذولا .
………. افتخرى الى يبقولك الخير وقدمولك النصح
محمد[ عدد التعليقات: 2246 ] نشر منذ 10 ساعات
الهدف منها انك تبين الشهرة وكل يوم بتشغلينا بمقاطعك الحركات هذي قديمة
ام بدر[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 10 ساعات
با حبكم للتافهات
الواقع[ عدد التعليقات: 5566 ] نشر منذ 10 ساعات
يا ملاك يوسف فعلك شنيع وعملك قبيح وضد مباديء الإسلام الحنيف وعادات وتقاليد المجتمع السعودي حينما تتعدى حريتك على سمعة الشعب السعودي فهذا خط أحمر ممكن تسحب فيه الجنسيات ممن تسول له نفسه الأضرار بالبلد وأهله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 10 ساعات
حسب مصادرنا السريه انسحبت علشان تروح مع فريق بسكلته تاكل بليله من عند العم اسعد مطبق بالجبنه على كرنيش جده ….؟
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 10 ساعات
لا لسخافة امثالك في مجتمعنا
لا حول ولا قوة الا بالله بعض النساء يتفاخرن بالسفور امام الناس
توق[ عدد التعليقات: 13672 ] نشر منذ 9 ساعات
طسي انتي وحليمة بولند
تدور الشهرة
والا هي عارفة وجهها مو وجة ملكة جمال
💄أم محمد💄[ عدد التعليقات: 6238 ] نشر منذ 8 ساعات
هالحين يا ربعنا خابين علينا تحسين ونبي نتزوج أجنبيات عشان تحسين النسل وبالنهاية هذي الانتاج اقسم بالله العظيم انه السعوديات الأصل احلى بكثير منها والحمدلله محجبات وعفيفات ما هم مثل تحسين النسل هذي اللي خابين فيها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 8 ساعات
روحي مزاين النياق ، مااحد ينافسك ,,
Zezu[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 7 ساعات
وين ولي امرك..نتفاهم معااااه.
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 5 ساعات
ياخسارة بأنسحابك من المسابقة لقد خسر الوطن خسارة عظماء روحي الله لاردك مهف مقيط ورشاه
قوقاز[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 4 ساعات
قرده روحي مسابقة أجمل قرده يمكن تنجحي
666[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 4 ساعات
الى القرني
وتبي رقمها يالبنشري ارحمني ههههههههههههههههههه
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 4 ساعات
معقوله هذي لسه تتكلم !!! مو انتهت المسابقه وانتهى الموضوع …. وووي اشبها ناشبه للأوادم 😧
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1394 ] نشر منذ 4 ساعات
ملكة جمال العالم نور محمد الغندور وبلا منازع
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 4 ساعات
في اللي احلى من نور … رؤى صبان 😍تهبل
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 3 ساعات
هين
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يهديك
نورة[ عدد التعليقات: 437 ] نشر منذ 3 ساعات
نفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة دعمها للمواطنة المشاركة في مسابقة ملكة جمال العرب .
جاء ذلك ردا على صريحات ملاك يوسف، التي شاركت في إحدى المسابقات التي أقيمت في القاهرة، بشأن تلقيها دعماً قوياً من السفير السعودي بالقاهرة.
وقالت السفارة بأنه ليس لديها أي علم عن مثل هذه المناسبات، ولا تشارك فيها أو تدعمها بأي شكل من الأشكال.
نورة[ عدد التعليقات: 437 ] نشر منذ 3 ساعات
عييييييييب الكذب ياصعيدية
صداوي[ عدد التعليقات: 1424 ] نشر منذ 2 ساعتين
السفير ماعنده شغله غيرك 😂😂😂
طاوي فراشي[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 1 ساعة
هي حليمة بولند
وانتي حليمة وادي فاطمة
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 56 دقيقة
بالعكس يا ملاك يهمنا اوي المظهر والمنظر الداخلي اكثر من الخارجي
لكن كيف نشوفه من شان نقدر نمنحك العلامه المرتفعه وتفوزي في المسابقه