بالفيديو.. ملاك يوسف تكشف سبب انسحابها من مسابقة ملكات الجمال

كشفت ملكة جمال السعودية ملاك يوسف، عن أسباب انسحابها من المسابقة في القاهرة على خلفية موجة الجدل التي تسببت بها بين السعوديين.

ونشرت ملاك يوسف مقطع ” سناب شات ” بعد إعلانها انسحابها، تجيب فيه عن تساؤلات بشأن قرارها، حيث علّقت: ” الدنيا كلها انقلبت حليمة بولند تسأل والسفير السعودي، فين منال فين منال وليش انسحبت وسر انسحابها، اجاني دعم مرة قوي من السفير السعودي وحليمة بولند وناس كثير ولجنة الحكم اللي كانت تبغى وحدة سعودية، يقولولي ليش انسحبت، قدر ومكتوب انسحب وإن شاء الله معوضة، وأهم شي أحب بلدي “.

وتابعت: ” انتوا ما نظرتولي من عين الداخل لكن من عين الخارج، صرنا بزمن تتبعون المظهر الخارجي ما تتبعون المظهر الداخلي “.