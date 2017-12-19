دولة الاحتلال ترفض إعادة جثامين فلسطينيين

رام الله(صدى):

عارض مجلس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي المصغر، أن يسلم بدون مقابل جثامين فلسطينيين نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين خلافا لقرار المحكمة العليا الذي أوصى بإعادتها إلى أهاليهم.

وقال بيان حكومي ” إن أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قرروا في جلستهم الاثنين أن قرار المحكمة العليا الذي أقرته الخميس في 14 ديسمبر 2017 غير مقبول ” ، وطلبوا من المحكمة عقد جلسة جديدة حول هذه القضية.

وطلب المجلس الوزاري من المحكمة العليا إجراء مناقشات أخرى حول الموضوع، على ألا يتم تشريع أي قانون ” حول الجثامين ” إلى حين رد المحكمة.

ورأت المحكمة العليا، وهي الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل، الخميس، أن رفض السلطات تسليم جثامين فلسطينيين نفذوا هجمات لمبادلتها برفات جنديين إسرائيليين يعتقد أنهما قتلا في قطاع غزة، يشكل مخالفة للقانون.