قائد المدرسة يروي تفاصيل إنقاذه لرضيع من الذبح 

عادل الحربي(صدى):

استطاع قائد المدسة التي شهدت واقعة محاولة أب ذبح رضيع فيها، أن يحتوي غضب الأب، وتخليص الرضيع من تحت يديه.

وقال قائد المدرسة وائل العقبي عن الكيفية التي تم بها إنقاذ الرضيع: ” لدينا حارس مدرسة، إلا أن الأب استغل الصيانة التي تجرى في السور الخارجي في إحدى الزوايا، وتسلل إلى الفناء ووضع السكين الذي يحمله على رقبة رضيعه، مهددا بذبحه، مناشدا جهات الاختصاص بالتحقيق معه، لكنه لم يحدد أي مطالب له “.

وتابع: ” بادرت وزملائي بمحاولة ثنيه عن فعلته، مستغلين النخوة وعلوم الرجال، من خلال رمي أشمغتنا والعقل، داعينه إلى التراجع، والإبقاء على رضيعه الذي لا ذنب له، والحمد لله أنه تجاوب معنا وأبعد السكين عن طفله وتعرض بعدها لحالة إغماء، فسارعنا بأخذ الرضيع، واستدعينا الجهات الأمنية التي باشرت الموقع، وتم تسليم الرضيع لخاله “.