قائد المدرسة يروي تفاصيل إنقاذه لرضيع من الذبح
استطاع قائد المدسة التي شهدت واقعة محاولة أب ذبح رضيع فيها، أن يحتوي غضب الأب، وتخليص الرضيع من تحت يديه.
وقال قائد المدرسة وائل العقبي عن الكيفية التي تم بها إنقاذ الرضيع: ” لدينا حارس مدرسة، إلا أن الأب استغل الصيانة التي تجرى في السور الخارجي في إحدى الزوايا، وتسلل إلى الفناء ووضع السكين الذي يحمله على رقبة رضيعه، مهددا بذبحه، مناشدا جهات الاختصاص بالتحقيق معه، لكنه لم يحدد أي مطالب له “.
وتابع: ” بادرت وزملائي بمحاولة ثنيه عن فعلته، مستغلين النخوة وعلوم الرجال، من خلال رمي أشمغتنا والعقل، داعينه إلى التراجع، والإبقاء على رضيعه الذي لا ذنب له، والحمد لله أنه تجاوب معنا وأبعد السكين عن طفله وتعرض بعدها لحالة إغماء، فسارعنا بأخذ الرضيع، واستدعينا الجهات الأمنية التي باشرت الموقع، وتم تسليم الرضيع لخاله “.
بنت النور[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 12 ساعة
خير ان شاء الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يهديه🤔
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 11 ساعة
اللهم اني اعوذ بك من قهر الرجال
وضعف الإيمان بالله تعالى
اللي اعرفه ان هناك سوء خلاف
بينه وبين زوجته وتم الحكم عدم حضانته اولادهـ
مهما تكن الأسباب هذا ابنك فلذت كبدك
بغيت تنحرهـ بسكين خاف الله
مصيرهـ يكبر ويجيك ان كان باراً بك
عليك بالدعاء في صلاتك
وانت ساجد وانا ع ثقة بالله ان الله سوف يردهـ لك عاجل او آجلاً
قال رسول الله صلى الله ع وسلم
من حمل علينا السلاح فليس منا
الواقع[ عدد التعليقات: 5566 ] نشر منذ 10 ساعات
لا بد من اختيار زوج الابنة بعناية فائقة والسؤال عن سجل المتقدم لخطبتها جنائيا وكذلك في سجل المرور والصحة ولا فمصيرها القتل هي وأطفالها من أشباه الرجال من المجرمين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 10 ساعات
جزاكم الله خير ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 10 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
حتى الان لا نعرف اسباب الحادثة
💄أم محمد💄[ عدد التعليقات: 6238 ] نشر منذ 8 ساعات
المفروض ينزعون ولا يته على طفله هذا مريض الله لا يبلانا
1232[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 8 ساعات
الله المستعان
يمكن عند ظرف ولا مايسوي كذا الله يكون بالعون
الله لا يبلانا
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 7 ساعات
لاحول ولاقوة الا بالله
الله يشفيه ويرفع عنه
واضح انه مضطرب نفسيا
والبعد عن الدين مشكلة
لابد ان نربي ابنائنا على
اهمية الخوف من الله
والايمان بالقضاء والقدر
حتى نسلم من اعراض وساوس
الشيطان والعياذ بالله منه
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 5 ساعات
لو يبي يقتل الطفل كان اخذه اي مكان وقتله وماحد عنده لكن فيه شي بخاطر هذا الرجل ويبيها تصير قضية رأي عام لان كثير من المسؤولين يخشى عقاب الناس ولايخشى عقاب الله هذا الرجل او غيره اب ويخاف على اولادة مالم يكن تحت تأثير مرض نفسي او مخدرات
ام البنات[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
هم امانه بين ايدينا ومسؤؤؤلين امام الله عنها
من ضيع امانته يلقى جزأه بالاخرة عند ربه
وهذا شكله مرة بظروف جعلته يقدم على هذا الفعل ولكن لايبرا من فعله هذا فلذت كبده كيف يجدر به قتله وهو لاحول ولاقوه له بدل مايكون امان له صار تهديد له
البعد عن الله وعدم الخوف منه من اكبر الاسباب
والمخدرات ايضا من اكبر المشكلات التي تودي الى القتل او الجنون والعياذ بالله
اللهم اهد ضال المسلمين وارشدهم الى الحق وطريق المستقيم
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 3 ساعات
لا بد ان ثمة مشكله عائليه او نفسيه عند الرجل
هو يطالب بانصافه من احد الاشخاص واحتمال ان المشكله مع الزوجه واهلها
بليب[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 8 دقائق
الحين بيطلعون لك عيال عم كونان